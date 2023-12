Lucaai microfoni di Dazn ha spiegato l'episodio che sta facendo discutere i tifosi della Juventus per il presunto tocco di mano di Mattia Bani in area di rigore. Le sue parole:"Il braccio è molto largo, si apre e non si chiude. Ci sono gli elementi per un approfondimento in sala var, il tocco con la mano sinistra c'è stato".