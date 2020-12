Dopo i tre gol al Barcellona, i tre gol al Genoa. Non è stata la stessa Juve, tuttavia era diversa anche la posta in palio (e l'atteggiamento difensivo degli avversari…), dunque ben vengano i tre punti al termine di una prestazione magari non eccezionale, ma senz'altro buona, dei ragazzi di Pirlo. Su Twitter e Instagram i tifosi bianconeri si rallegrano soprattutto per l'atteso ritorno al gol di Paulo Dybala, ma ironizzano anche sul gol dell'ex Stefano Sturaro, peraltro su assist di Luca Pellegrini, tuttora di proprietà juventina. Le uniche critiche - specie dopo il primo tempo - sono state invece riservate ad Adrien Rabiot.