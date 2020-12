Nel postpartita di Genoa-Juventus 1-3 ha parlato a Sky Sport Stefano Sturaro, ex juventino che oggi ha segnato il momentaneo pareggio ligure: "Il gol mi mancava tanto, è sempre una bella emozione, ma di certo non devo portarli io i gol alla squadra. Alla fine non è servito a nulla. La Juve nei singoli è nettamente superiore a noi. Abbiamo fatto una buona partita per gran parte del tempo, ma poi evidentemente abbiamo sbagliato qualcosa. E per portare a casa punti contro i bianconeri devi anche essere fortunato e non sbagliare nulla. Adesso c'è da fare un esame di coscienza: non so se il Genoa sia una squadra viva o no, forse ti direi una bugia dato che i risultati non sono dalla nostra parte. Dobbiamo guardarci dentro e guardare fino a che punto ciascuno di noi può raschiare il barile. Bisogna tirar fuori anche cose che non sappiamo nemmeno di avere dentro di noi e fare di più, perché così non basta".