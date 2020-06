"Su quale panchina mi devo sedere?" ha chiestonel pre partita. Un po' spaesato, prima del fischio d'inizio di Genoa-Juve l'allenatore bianconero si è rivolto a Davide Nicola per sapere quale fosse la panchina sulla quale doveva andarsi a sedere. Una curiosità che ha strappato qualche sorriso ai due allenatori, prima di una sfida fondamentale per tutte e due le squadre: la Juve deve rispondere alla vittoria della Lazio, il Genoa cerca punti salvezza per evitare la retrocessione in Serie B.