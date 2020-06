1









Maurizio Sarri ritrova Danilo per la trasferta di Genoa. Il terzino brasiliano era squalificato per la partita casalinga contro il Lecce, vinta 4-0 dai compagni di squadra. L'ex Real Madrid era stato espulso nella partita contro il Bologna per doppia ammonizione rimediando una giornata di squalifica. Contro il Genoa sarà nuovamente a disposizione e con ogni probabilità sarà anche titolare visto che l'altro difensore laterale a disposizione sarà Juan Cuadrado. De Sciglio e Alex Sandro sono ancora infortunati.