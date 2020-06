è soddisfatto della prima parte di gara contro il Genoa. A differenza delle ultime due partite della Juventus, l'allenatore bianconero, come riporta Sky Sport, è contento dell'atteggiamento della squadra: i giocatori vengono in avanti e la linea difensiva è sempre nella metà campo avversaria, passaggi corti e una buona trama di gioco. Grandi occasioni per ora non ci sono state, Ronaldo ha tirato da fuori area ma Perin ha bloccato con facilità.