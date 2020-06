1









Un pensiero non esattamente originale, ma che fa comunque notizia: Maurizio Sarri è pronto a rispolverare il tridente pesante, quel 'Dygualdo' che ha deciso anche l'ultima partita contro il Lecce. Che no, è impossibile da prendere ad esempio massimo: ma vale un'indicazione, o forse più. Dunque, Dybala con Higuain, e con loro Cristiano Ronaldo: per Tuttosport, la possibilità che siano titolari e insieme già nella gara di Genova esiste. Eccome. Anche se resta difficile: uno tra i tre verosimilmente dovrà riposare, e pare sia il portoghese il primo indiziato nonostante le parole del tecnico e quella "buona continuità" promessa da CR7. E BERNA? - Sono ore cruciali, per decidere e provare. Per Tuttosport, resta comunque difficile rinunciare a "un Federico Bernardeschi in forma davvero strepitosa". Sarri valuterà gli allenamenti di oggi e magari in conferenza stampa chiarirà anche quali sono le reali condizioni di Higuain, tornato in campo e al gol, ma non esattamente pronto per 90 minuti di concreta intensità. Agosto e la Champions, magari, permetteranno una ripulita generale e la definitiva delibera: col tridente pesante, l'Europa non sembra più utopia. Imprevisti permettendo.