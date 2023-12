Le parole di Gianlucaa Dazn:– “Una giornata migliore della scorsa dove potevamo fare meglio. Questa se leviamo un episodio a Genova, la giornata è stata positiva”.– “L’errore chiaro è l’espulsione mancata di Malinovskyi e questo è chiaro. Ho chiesto ai ragazzi di essere duri su chi fa interventi pericolosi e non possiamo fare sconti. Gli altri sono episodi da campo che vedremo nella prossima settimana. Non sono errori chiari come l’espulsione del giocatore del Genoa”.– “O ci sono motivi disciplinari-comportamentali, se no non c’è motivo di sospendere gli arbitri”.