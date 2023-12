Solo tribuna a Marassi per Adrien. Per la sfida traMassimilianonon potrà proprio contare sul centrocampista classe 1995, che inizialmente sembrava "solo" destinato alla panchina: il francese, già alle prese nei giorni scorsi con un problema al piede dovuto a un pestone subìto nel match contro il Napoli, ha infatti rimediato anche un colpo al costato che continua a provocargli dolore. Tra ieri e oggi Rabiot ha provato a "forzare", ma invano. Per una volta, quindi, non potrà essere al centro della Juve, che in questa prima parte di stagione non ha praticamente mai fatto a meno di lui.