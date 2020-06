Genoa-Juve, la partita degli ex. Eh già, scorrendo la formazione scelta da Davide Nicola, e considerando anche i giocatori ancora di proprietà bianconera e in prestito in rossoblù, sono cinque su undici gli ex Juve che stasera scenderanno in campo con la maglia del Genoa (non è considerato Cassata, cresciuto in bianconero senza però mai esordire in prima squadra): - Perin: di proprietà della Juve, dove ha giocato dal 2018 al gennaio scorso.

- Romero: è l'altro giocatore della Juventus, che in bianconero non ha ancora mai debuttato.

- Masiello: era giovanissimo quando ha debuttato in Serie A con la maglia bianconera. Con la Juve dal 2003 al 2005.

- Sturaro: i bianconeri lo prendono proprio dal Genoa nel gennaio 2015 e rimane a Torino fino al 2018, quando viene ceduto allo Sporting Lisbona prima di tornare in rossoblù.

- Favilli: altro giocatore cresciuto in bianconero, con la Juve debutta in Serie A nel 2015-2016. Unica presenza prima di essere girato all'Ascoli in B.