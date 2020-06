1









Una sola missione, continuare ad allungare sulla Lazio. La Juventus vuole proseguire la marcia dopo il secco 4-0 contro il Lecce, e lungo il suo cammino troverà il Genoa, che domani ospiterà i bianconeri al Marassi. Nonostante il quartultimo posto a 26 punti, si tratta sempre di una trasferta ostica e mai da sottovalutare, come ha sottolineato Sarri in conferenza stampa: "Non penso sia solo la Juve, giocare a Genova contro il Genoa è difficile per tutti. È una squadra che nelle partite casalinghe negli ultimi anni ha fatto bene, è difficile giocare là, la partita è complicata come lo sono sempre in questa parte di stagione le partite in trasferta contro squadre che lottano per la salvezza".



DOVE VEDERLA – Genoa-Juventus è in programma per domani, martedì 30 giugno, fischio d’inizio previsto per le 21.45. La sfida verrò trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201, canale 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canale 202 e 249, canale 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251).



Sfoglia la gallery per vedere la probabile formazione di Genoa-Juve