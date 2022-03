Dopo l'incredibile risultato raggiunto in Youth League, la vittoria contro il Liverpool e l'accesso alle Final Four di Nyon, la Juventus Primavera si cala nuovamente nella realtà del campionato. L'obiettivo dei bianconeri è quello di assicurarsi un posto nella post season, nei playoff, e, per questo, sarà importante fare risultato contro il Genoa e provare a scalare la classifica.



IL TABELLINO



Genoa-Juventus: 1-2



Marcatori: (Iling 29', Mulazzi 54', Sahli 90')



Genoa (4-2-3-1): Mitrovic; Delle Piane, Cenci (Macca 65'), Biaggi (Palella 46'), Besaggio, Calvani, Parodi, Kallon, Bamba (Ambrosini 57'), Gjini, Accornero (Sahli 57'). A disp. Corci, Velcea, Nesci, Ghigliotti, Sadiku, Vassallo, Losomba, Petrella. All. Chiappino

Juventus (4-4-2): Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Turicchia; Maressa (Mulazzi 46'), Omic, Bonetti (Citi 88'), Iling; Hasa (Turco 80'), Chibozo (Mbangula 66'). A disp. Daffara, Rouhi, Fiumanò, Doratiotto, Solberg, Ledonne, Galante, Strijdonck. All. Bonatti



Ammonizioni: Kallon (G)



Arbitro: Sig. Marco Emmanuele della sezione di Pisa



90' - Si presenta dal discetto Sahli: GOL GENOA



89' - RIGORE PER IL GENOA, fallo fischiato ad Omic



64' - Ci prova Palella dalla distanza, palla fuori non di molto



61' - Salvataggio sulla linea di Mulazzi! Vale come un gol!



54' - GOL JUVE, palla dalla sinistra, finta intelligente di Hasa che lascia scorrere per l'accorrente Mulazzi che, di esterno, piazza sul secondo palo, sotto la traversa



46' - Inizia il secondo tempo



INTERVALLO



40' - Bianconeri che gestiscono palla, senza affondare né subire ripartenze



29' - GOL JUVE, azione personale di Hasa che resiste ad una carica ed entra in area, serve Iling che da distanza ravvicinata tira forte sul primo palo e segna



23' - Azione personale di Kallon, tiro incrociato in area, Senko risponde presente



23' - Prova a spezzare l'impasse Iling: tiro dalla distanza, ma conclusione centrale e debole



20' - Ritmi bassi, poche occasioni



13' - Cross tagliato di Iling, Nzouango non arriva per poco alla deviazione vincente



6' - Incrocia il tiro Accornero, Senko respinge di piede



4' - Bello scambio sulla sinistra Turicchia-Iling, con Turicchia che arriva sul fondo e mette in mezzo, palla respinta in angolo



1' - Via al match