di Marco Amato

Una grande prova di maturità, quella dell’Under 19 bianconera. La Juventus Primavera batte 2 a 1 il Genoa – con i gol di Iling e Mulazzi; Sahli per i rossoblù -, e consolida le posizioni che valgono i playoff. La squadra di Bonatti fa la partita che vuole, non forza i ritmi e gestisce le energie, dopo l’impegno europeo di mercoledì che, fisicamente e mentalmente, è costato molto. 3 punti pesanti e per nulla scontati, quindi, per una compagine che continua a dimostrare il proprio valore, in Europa e in Italia.



LE PAGELLE





SENKO 6.5 - Un paio di interventi decisivi, spegne le speranze del Genoa



SAVONA 6 - Spinge un po' meno del solito, ma in fase difensiva è sempre solido



NZOUANGO 6.5 - Rischia poco e nulla, concentrato in fase di marcatura, bravo con palla al piede



MUHAREMOVIC 6.5 - Insieme a Nzouango chiude gli spazi ai tentativi offensivi rossoblù



TURICCHIA 6 - Corre e lotta nel primo tempo, non mancando mai di dare il suo apporto alla fase offensiva. Cala nel secondo tempo: è umano anche lui, anche se a volte non si direbbe



MARESSA 5.5 - Non riesce ad entrare nel vivo del gioco, su quella fascia, la destra, la Juve non sfonda e crea poco (Dal 46' MULAZZI 7.5 - Una caratteristica dei grandi calciatori è far sembrare semplice quello che, in realtà, non lo è: è quello che succede nell'azione del gol. Pochi minuti dopo, salva i bianconeri con una respinta sulla linea di porta)



OMIC 5.5 - Si vede poco, è ancora indietro di condizione e si nota. Mette minuti nelle gambe, il suo contributo sarà fondamentale in questa fase finale di stagione



BONETTI 7 - Un nichilista a centrocampo. Distrugge ogni convinzione genoana, ogni tentativo di costruire. La sua prova, in fase di interdizione, è eccellente



ILING 7 - Ha il merito di sbloccare il match, le sue accelerate mettono sempre in difficoltà la difesa avversaria. Come i compagni, non alza il ritmo e gestisce: poche cose, ma fatte bene



HASA 7.5 - È decisivo nelle azioni dei due gol. Mette in mostra un'intelligenza calcistica superiore, dove non arriva con il fisico, ci arriva con il cervello, e con la qualità che di certo non manca (Dall'80' TURCO sv)



CHIBOZO 6.5 - Bene, soprattutto nel primo tempo, nel legare il gioco e far girare la squadra da una parte all'altra del campo (Dal 66' MBANGULA 5.5 - Non riesce ad entrare nel vivo del match)



All. BONATTI 7 - Una prova matura, di consapevolezza, quella della sua squadra. Dopo l'impegno europeo, la Juve gestisce bene le forze, senza mai forzare i ritmi e le giocate, sblocca presto la partita e la mette sui binari che voleva