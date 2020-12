Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Andrea Pirlo, oggi la Juventus riprenderà ad allenarsi in vista della partita contro il Genoa in programma domenica pomeriggio. Una partita ogni tre giorni da qui fino a Natale, per questo l'allenatore sta valutando qualche cambio rispetto alla gara del Camp Nou. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport va verso una maglia da titolare, che cerca una prestazione positiva per mettere fine a un periodo complicato.