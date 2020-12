Un attacco folto. Con Chiesa e Kulusevski, oltre a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Pirlo se la gioca così, con parecchia sfrontatezza, sperando che per una volta ma mole di attaccanti possa fare gol e regalare una vittoria pesantissima. Soprattutto, conferma Paulo Dybala nonostante la riduzione della squalifica di Alvaro Morata. Poi, la scelta legata a Kulusevski, che verosimilmente si posizionerà alle spalle dei tuoi attaccanti. Dejan dovrà essere bravo a tenersi alla larga dall'argentino: nelle ultime partite disputate con il dieci, i due hanno pestato spesso le stesse mattonelle. E no, non ha funzionato. Affatto.