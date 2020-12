A Marassi per dare un segnale deciso: la vera Juventus è quella vista al Camp Nou, quella che ha compiuto l’impresa contro il Barcellona agguantando un insperato primo posto nel girone di Champions. Vincere per convincere, in uno stadio, quello del Genoa, ostico per tradizione alla Juve. Infatti, come riporta il sito ufficiale del club, ‘Dal 2011/12 ad oggi (inizio del ciclo bianconero), lo Stadio Luigi Ferraris di Genova è quello in cui la Juventus ha perso più partite in trasferta in Serie A (tre contro il Genoa e tre contro la Sampdoria)’