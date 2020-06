Stasera la Juventus tenterà un ulteriore allungo sulla Lazio, sfidando il Genoa nella trasferta al Marassi. Un campo dalle molte insidie, dove la squadra di Sarri dovrà prestare particolare attenzione ad un giocatore, Goran Pandev, che gode di un primato contro i bianconeri. Come riporta Calciomercato.com, la Juve è la preda preferita dell’attaccante macedone ex Inter: in 24 incroci con la Vecchia Signora, è andato a segno in ben otto occasioni. Un dato che deve mettere in guardia tutta la retroguardia bianconera, perché Pandev quando vede il bianco e il nero, non mostra nessuna pietà.