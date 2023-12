Giancarlo Padovan, su calciomercato.com, parla di Genoa-Juve: "Fossi Allegri avrei paura di almeno due fattori: l'euforia dei calciatori e la pesantezza del pronostico. I bianconeri potrebbero perdere l'atteggiamento di squadra modesta, ma estremamente concentrata, per abbandonarsi ad una partita in cui il successo fosse l'inevitabile esito di una superiorità conclamata dalla classifica. Al contrario, se la Juve vuol fare ancora un po' di strada a fianco dell'Inter, deve superare ad ogni minuto i propri limiti, accettare il confronto duro come se fosse una provinciale".