Ad Open Var la trasmissione di Dazn è stato svelato l'audio della conversazione tra l'arbitroe lain occasione del fallo di Malinovskyi su Yildiz nel corso della gara tra Genoa e Juve. Queste le parole della sala Var: "Ha fischiato fallo, fammi vedere come lo prende.Il piede è staccato da terra. Per me fallo e giallo è giusto" e la decisione dell'arbitro Massa è poi nota a tutti. Il designatore arbitrale Rocchi spiega: "Si tratta di un mancato rosso in campo. Massa non percepisce l'entità. Decisione da monitor, on field review. Ho chiesto di essere severi in questi casi.le partite sono nervose. Arbitri e Var ingannati da pallone, dinamica, lo vivono come una scivolata non come un' intervento. Lanciandoti cosi diventi un pericolo e quello è un alert che l'arbitro deve avere, rischia di far male ad un avversario. I primi ad essere contenti di questo essere severi sono i calciatori".In sala Var si è detto: "Possibile fallo di mano, del difendente, riguardalo. Mettilo in slow motion, ci va con il ginocchio e gliela devia con il braccio, non mi interessa. Non punibile. Non va direttamente sul braccio". Il designatore Rocchi: "Non è questa la spiegazione. Mi concentro sull'approccio del braccio del calciatore, non essendo rigido, è morbido addirittura a togliere, può essere decisione sopportabile. Più rigore che no ma non considerato errore al 100%. La deviazione diventa fondamentale se cambia totalmente la direzione. In questo episodio preferirei fosse rigore. Arrivare ad un intervento var? Non ci sono tutti i presupposti, più del braccio che della deviazione. Fallo di mano per gli arbitri è la cosa più complessa perchè sempre soggettiva. In questo caso braccio largo e rigido è rigore sempre. Non riusciamo però sempre a prendere la stessa decisione".