Maurizio Sarri parla alla vigilia della sfida di campionato contro il Genoa, valida per la nona giornata di Serie A. I bianconeri arrivano dal 4-0 dello Stadium contro il Lecce e sono a +4 sulla Lazio e +8 sull'Inter dopo che i primi hanno vinto in casa contro la Fiorentina e la squadra di Conte si è imposta con un 1-2 sofferto al Tardini di Parma. Oggi Maurizio Sarri presenterà la partita con il Grifone in conferenza stampa. Il tecnico bianconero parlerà alle 16.15 dall'Allianz Stadium. La conferenza stampa integrale sarà disponibile qui su Ilbianconero.com.