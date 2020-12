vuole esserci a tutti i costi per la sfida di domenica tra Genoa e Juventus. L'ex portiere bianconero era tornato in rossoblù per cercare continuità in vista dell'Europeo, ma in questo avvio di stagione è stato fermato prima dal Covid e poi da un infortunio rimediato due settimane fa a Udine. Domenica dovrebbe tornare lui tra i pali del Genoa, proprio contro quella Juve che ha dovuto lasciare per trovare più spazio. Un ex dal dente avvelenato, pronto a mettersi in mostra.