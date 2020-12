1









In questo difficile inizio di campionato del Genoa, si sta imponendo come nuovo astro nascente del centrocampo rossoblu, e potenzialmente del calcio italiano, Nicolò Rovella. A 19 anni è stato un punto fermo delle giovanili del Genoa e delle "under" azzurre: quest'anno sta provando a prendere le chiavi dell'U21 e ad aiutare la squadra di Maran a inseguire la salvezza. Domani alle 18 incrocerà per la prima volta il suo destino con la Juventus, che inevitabilmente gli ha già messo gli occhi addosso.



OCCASIONE - Il centrocampo è il reparto più delicato nel calcio ed è un nervo scoperto della Juve. In un periodo in cui si fanno tanti nomi come Pogba e Locatelli, non va dimenticato che nel taccuino di Paratici c'è questo ragazzo che ha tutte le carte in regola, tecniche e caratteriali, per diventare un elemento importante. Andrea Pirlo allo stadio Luigi Ferraris dovrà quindi stare doppiamente attento: Rovella avrà sicuramente voglia di ben figurare contro un avversario così prestigioso, e l'allenatore bianconero potrà valutarlo col suo occhio da ex regista fuoriclasse. LA SITUAZIONE - Ma quali sono le possibilità concrete di portare il giovane genoano a Torino? Notoriamente i rapporti tra i club di Agnelli e Preziosi sul mercato sono buoni: le società si siederanno attorno al tavolo durante questa stagione per parlare di Perin, Pellegrini e Pjaca, attualmente al Genoa in prestito dalla Juve. La dirigenza bianconera proverà a giocare d'anticipo per Rovella, in scadenza con la squadra ligure. Un possibile scenario è il rinnovo di contratto con successiva cessione ai bianconeri per non perderlo a zero, magari inserendo uno dei giocatori in prestito come contropartita. Per ora sono solo ipotesi, la partita di domani potrà propiziare qualche risposta.