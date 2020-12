Archiviata la vittoria del Camp Nou, si registra oggi quella a Marassi contro il Genoa per la Juventus, che passa meritatamente per 3-1. Buono l'operato dell'arbitro brindisino Marco Di Bello, coadiuvato dai guardalinee Ranghetti e Lo Cicero, dal quarto ufficiale Sacchi, dal Var Valeri e dall'Avar Preti. Gli "highlights arbitrali" sono i 3 gol annullati ai bianconeri (uno di Dybala letteralmente per millimetri) e i due rigori netti poi trasformati da Cristiano Ronaldo.

Qui di seguito andiamo ad analizzare tutti gli episodi arbitrali di Genoa-Juve

93' - La gara si chiude con l'ammonizione di Bani per il Genoa, reo di aver saltato troppo scomposto su Morata

88' - ALTRO RIGORE SACROSANTO PER LA JUVENTUS: sul retropassaggio sanguinoso di Pellegrini, Perin travolge Morata. Nell'occasione AMMONITO il portiere del Genoa

83' - AMMONITO BENTANCUR per un fallo in ripartenza sul neoentrato Caso, debuttante assoluto

77' - AMMONITO MCKENNIE per scaramucce fuori dall'area genoana mentre Ronaldo sta per calciare il rigore

76' - RIGORE PER LA JUVE: Rovella stende Cuadrado all'ingresso laterale dell'area, inevitabile il penalty fischiato da Di Bello

66' - TERZA RETE ANNULLATA ALLA JUVE: il possibile 2-1 nonché doppietta di Dybala viene vanificato dalla posizione irregolare (ma dal replay si capisce che si tratta di centimetri) dell'argentino sul tocco di Ronaldo sotto porta respinto da Perin

59' - ALTRO GOL ANNULLATO ALLA JUVE: sul tocco di Chiesa a rubar palla a Bani, Ronaldo (che poi serve lo stesso Chiesa) si trova in netto fuorigioco

15' - Un'ammonizione pure nel Genoa: Goldaniga fa sentire i tacchetti un po' troppo gratuitamente a Chiesa vicino alla linea del fallo laterale.

2' - GOL ANNULLATO ALLA JUVE: sulla sponda di Bonucci da punizione di Cuadrado, Rabiot mette in rete da due passi aiutandosi col braccio. Rete non valida e pure AMMONIZIONE per il francese della Juventus