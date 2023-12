Le parole di Mario"Il rigore a favore della Juventus è netto - ha detto l'attaccante a Tv Play -, così come è evidente l’espulsione di Malinovskyi: è assurdo che l’arbitro non sia andato al VAR. Mi chiedo a cosa serva la tecnologia".- "Vlahovic mi piace, ma sta vivendo una situazione che capita spesso agli attaccanti. Prima o poi si sbloccherà, ma è normale che arrivino le critiche. Lui non starà vivendo bene questo periodo, ma sono sicuro che prima o poi tornerà a fare gol".