Due giorni a Genoa-Juve, gara che si disputerà venerdì allo stadio Marassi. Allegri ha recuperato Weah anche se negli ultimi giorni Rabiot ha dovuto convivere con un problema al piede in seguito ad una botta presa contro il Napoli. Filtra ottimismo comunque sulla presenza del francese, fondamentale per la squadra, ma se non ce la facesse, il tecnico bianconero sarebbe intenzionato a puntare su Fabio Miretti come mezzala sinistra. Il centrocampista italiano nelle ultime settimane non ha trovato spazio, chissà se può avere di nuovo una chance contro il Genoa. Tutto dipenderà dalle condizioni di Rabiot, mentre sono certi del posto Locatelli e Mckennie.