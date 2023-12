Dobbiamo credere che quanto avvenuto nel dopo partitariportato dal “Corriere dello Sport” ossia il confronto, sia vero. Altrimenti non si spiegherebbe la multa di 10 mila Euro inflitta all' allenatore labronico per essersi dimostrato “irriguardoso”. Ma non vogliamo appuntarci sui toni (irriguardosi o meno) quanto sui contenuti della strabiliante risposta di Massa ad Allegri. “Ma ti rendi conto che Malinovskyi con quel fallo gli poteva troncare la gamba e la carriera!” La gamba, con relativa carriera, era quella di Yildiz. Sapete cosa ha risposto Massa:Gli arbitri non dovrebbero, forse, essere i garanti della correttezza? Possono sbagliare, certo, ma sempre con la buona fede e con la consapevolezza che ogni loro decisione può influire non solo sulla partita in corso, bensì anche sull'intero Campionato.