Errori, svarioni, polemiche. I tifosi della Juventus recriminano per le decisioni di Davide Massa e per il clamoroso doppio errore dell'arbitro della sfida contro il Genoa, in scena ieri sera. Mancano un rigore per fallo di mano di Bani e un rosso per un bruttissimo fallo di Malinovskyi, come sottolineato anche su Dazn dall'ex arbitro Marelli: ". Sono sorpreso che Massa non sia stato richiamato al Var. È un calcio di rigore molto evidente.? Questo è cartellino rosso, è un intervento che non c’entra nulla con il gioco del calcio. Per fortuna di Yildiz non aveva il piede piantato a terra".Anche le moviole hanno commentato duramente - chi più, chi meno - l'operato del direttore di gara, entrato nel mirino dei tifosi bianconeri sui social. Massa fu anche arbitro di Napoli-Inter, altra gara finita tra le proteste per due decisioni favorevoli ai nerazzurri.