Rolando Maran può fare un mezzo sorriso in vista della sfida di domenica tra Genoa e Juventus. Nella giornata di ieri, infatti, è tornato ad allenarsi in campo Mattia Perin, in prestito proprio dai bianconeri, che era stato indisponibile nelle ultime tre partite giocate dai rossoblù. Il suo sarebbe un ritorno importante, sia dal punto di vista tecnico che da quello della leadership in campo e, inoltre, prenderebbe il posto di Marchetti che, a sua volta, si è infortunato lunedì. Oltre a Perin, lavorano per tornare a disposizione anche Melengoni, Criscito e Zappacosta.