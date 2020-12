Domenica pomeriggio la Juventus scenderà in campo per affrontare il Genoa e dare continuità di risultati per risalire la classifica e sfruttare l'umore alto nello spogliatoio dopo la prestazione in Champions League. Al contrario, i genovesi navigano in acque tempestose e la stessa panchina di Maran appare piuttosto traballante. Il tecnico, secondo quanto riporta l'edizione genovese di La Repubblica, dovrà fare a meno di Marchetti e Zapata. I due calciatori sono usciti dal campo a Firenze e dovranno sottoporsi ad esami strumentali. In ogni caso, appare molto difficile un loro recupero per la sfida con i bianconeri.