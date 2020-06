Contro il Genoa a Marassi la Juventus di Maurizio Sarri insegue la terza vittoria consecutiva in campionato. I bianconeri sono ripartiti col piede sull'acceleratore dopo la ripresa del campionato conquistando sei punti contro Bologna e Lecce e - soprattutto - senza subire nessun gol negli ultimi 180 minuti. Sciolti tutti i dubbi per i due allenatori, tra i rossoblù in campo ci sono Mattia Perin e Cristian Romero, ancora di proprietà della Juventus ( QUI tutti gli ex bianconeri del Genoa): Perin; Romero, Soumaro, Masiello; Ghiglione, Cassata, Schone, Behrami, Sturaro; Favilli, Pinamonti..: Nicola.: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Wesley, Ramsey, Matuidi, Muratore, Douglas Costa, Higuain, Olivieri..: Sarri.