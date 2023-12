Il mantra è lo stesso che si ripete ormai da diverse settimane: vincere per mettere pressione all'Inter, impegnato domenica pomeriggio sul campo della Lazio, e tornare almeno momentaneamente in vetta alla classifica, alimentando ancora di più la "vivacità" della corsa scudetto. Non può sbagliare laa Marassi, dove questa sera affronta ildi Alberto Gilardino che ora occupa il 14° posto della graduatoria, nella gara valida per la 16^ giornata di campionato di Serie A. Nell'undici titolare Massimilianodeve fare a meno di Adrien Rabiot, non ancora al meglio dopo il pestone rimediato nel match contro il Napoli e un colpo preso successivamente al costato, ma può contare sulla coppia d'attacco formata da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Fischio d'inizio allo stadio "Luigi Ferraris" alle 20.45.Martinez; Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Messias, Gudmundsson. All. GilardinoSzczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri