Nell'ultima puntata della Domenica Sportiva,ha affrontato il controverso episodio della presunta mano di Bani durante la partitadello scorso venerdì. In merito al cross di Cambiaso, Bergonzi ha osservato: "Sul presunto fallo di mano di Bani nessuno protesta, l’arbitro non fischia nulla, il VAR non interviene. La palla sfiora la coscia, ma la mano sinistra di Bani va verso il pallone, già in posizione larga. Qua il VAR doveva intervenire per far assegnare il rigore alla Juve. L’attitudine del giocatore del Genoa è quella di intercettare il pallone per evitare che arrivi a Vlahovic in area piccola." Un'analisi dettagliata che solleva interrogativi sulle decisioni arbitrali e sull'efficacia del VAR.