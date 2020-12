Alle 18 allo stadio Ferraris nel quartiere Marassi del capoluogo ligure, Genoa e Juventus scendono in campo per affrontarsi nell'11^ giornata di Serie A. Una partita importante per motivi diversi per le due squadre, dalla necessità di mettere insieme punti salvezza a quelle di mantenere il treno scudetto. Serve continuità, serve concentrazione, serve tranquillità, serve sicurezza.

Proviamo a vedere dalle immagini del pre-gara se queste caratteristiche traspaiono dal body language dei protagonisti: qua di seguito tutte le foto e i video diffusi su Twitter dal Genoa e dalla Juve