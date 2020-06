La Juve prosegue a Genova il suo cammino. I bianconeri ripartono da Marassi, contro il Genoa per consolidare il primo posto, per riprendersi il vantaggio di 4 punti sulla Lazio seconda. Di fronte una squadra in piena lotta salvezza, con Nicola che spera in qualche punto prezioso. La Juve di Sarri arriva da due vittorie e cinque gare senza prendere gol, in fiducia nonostante la ripartenza e la sconfitta ai rigori in Coppa Italia.



Ecco le STATISTICHE LIVE dei calciatori impegnati in Genoa-Juve: