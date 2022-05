Cinque giorni dopo, la Juventus si trova di nuovo nello scomodo ruolo di arbitro della salvezza. Dopo aver dato una spallata quasi fatale al Venezia, stasera i bianconeri potrebbero darne una anche al Genoa. Alle 21, a Marassi, si gioca il secondo anticipo della 36ª e terzultima giornata di Serie A. I liguri sono quasi disperati, dopo il ko nel derby che non ha permesso di accorciare sulla Sampdoria e soprattutto a seguito dell’incredibile sprint della Salernitana che ha ulteriormente complicato il cammino salvezza.



Anche il calendario non sorride ai rossoblù, chiamati ad affrontare in pochi giorni Juve e Napoli, entrambe già qualificate per la Champions ma in lotta per il terzo posto. Genoa all’ultima spiaggia, basterà per avere la meglio dei bianconeri, con la testa già alla finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo? Chiediamolo ai bookies.



Genoa, rischio di weekend fatale. Per il Genoa è stata una stagione travagliata. Tre allenatori, squadra rivoluzionata a gennaio ma problemi mai risolti. In 35 partite giocate sono arrivate tre sole vittorie (il Venezia ultimo ne ha vinte cinque) e troppi pareggi, ben 16. I rossoblu potrebbero salutare già in questo weekend la Serie A in caso di mancato successo sulla Juve nell’anticipo e di un successo della Salernitana nello scontro diretto con il Cagliari. Nonostante abbia l’etichetta di “partita della vita” per i liguri, Betclic considera la Juventus favorita con la quota vittoria a 1.88 (1.87 per Snai, 1.85 per Sisal) contro il 4.25 a favore dei padroni di casa.