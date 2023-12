Latorna in campo questa sera alle 20:45 per affrontare ilsul terreno di Marassi, in una trasferta che si preannuncia delicata per i bianconeri. La tradizione suggerisce prudenza, considerando il clima rovente che può trasformarsi in un fattore trascinante per il Grifone, come già accaduto in passato, come ha sottolineato Massimiliano Allegri in conferenza stampa.Un piccolo vantaggio per Madama, la Juventus ha l'opportunità di mettere pressione alla diretta concorrente per lo scudetto, l'Inter, giocando di venerdì. Un'occasione da sfruttare per consolidare la propria posizione in classifica e provare il definitivo sorpasso in vista del primo traguardo, quello del giro di boa che sancisce la squadra campione d’inverno.- Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN.- Guarda le probabili formazioni nella nostra gallery dedicata.