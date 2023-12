Gli episodi danni e gli episodi tolgono. Il calcio é una ruota e stasera alla Juventus non gira benissimo. un rimpallo ed é gool per il Genoa, un'occasionissima per Bremer che non entra. Una Juve appesa, la sensazione é sempre questa, in balia degli eventi, incapace di imporre il proprio ritmo, la propria qualità