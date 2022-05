Tra i migliori, ecco, sempre lui: Ciko Miretti. Il giovane centrocampista, classe 2003, è stato tra i più positivi nella disfatta di Genova, dove la Juventus aveva pure ben incanalato la partita, salvo poi crollare nel finale. E allora, eccole le pagelle dei giornali. Che di certo non sono generose con De Sciglio e Kean, autori di errori diversi ma allo stesso modo determinanti per il risultato finale.



Tra i peggiori c'è sicuramente anche Arthur, mentre Leonardo Bonucci guida ancora il carro in difesa. Curiosità sui voti di Vlahovic: la sensazione è che sulla prestazione si possa certamente migliorare. Ma non è interamente colpa sua.



Leggi le pagelle dei giornali nella gallery dedicata.