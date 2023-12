, un pareggio amaro per la squadra di Massimiliano Allegri, che mantiene l'imbattibilità ma rischia di far scappare l'Inter, in campo domani contro la Lazio. Luci e ombre nella prestazione dei bianconeri, che, soprattutto nel secondo tempo, hanno faticato a produrre gioco e a reagire dopo il gol di Gudmundsson.Tra i migliori c'è Andrea Cambiaso e Federico Chiesa, freddo nel trasformare il calcio di rigore che lui stesso si è procurato. Bocciati invece Miretti e Kostic. Voti diversi per Vlahovic e lo stesso Allegri, "salvati" da qualcuno e invece "flop" per altri. IN GALLERY le pagelle dei giornali.