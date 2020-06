La Juventus è a caccia della terza vittoria consecutiva dopo le prime due post lockdown. I bianconeri corrono veloci e non vogliono fermarsi nella corsa allo scudetto; tenere Lazio e Inter a distanza di sicurezza è l'obiettivo della squadra di Sarri, che oggi affronta un Genoa in lotta per non retrocedere. L'allenatore della Juve ha sciolto i dubbi, preferendo Bernardeschi a Douglas Costa e confermando Pjanic in regia dopo che in settimana è stato ufficializzato il trasferimento al Barcellona a partire dal 1° settembre prossimo.



Le formazioni ufficiali di Genoa-Juve:



Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaro, Masiello; Ghiglione, Cassata, Schone, Behrami, Sturaro; Favilli, Pinamonti. All.: Nicola.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. A disp: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Wesley, Ramsey, Matuidi, Muratore, Douglas Costa, Higuain, Olivieri. All.: Sarri.