Genoa-Juve, la probabile formazione

Lasi è messa in viaggio alla volta di Genova in vista della delicata sfida contro il Grifone programmata per domani sera. La riunione tecnica di domani sarà cruciale per sciogliere gli ultimi dubbi tattici di, ma sembra che l'allenatore abbia già le idee chiare in merito alla formazione.Secondo le previsioni, la Juventus scenderà in campo con il modulo 3-5-2, schierando Szczesny tra i pali, difesa composta da Gatti, Bremer, e Danilo. A centrocampo, Allegri potrebbe optare per Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic. In attacco, invece, Chiesa e Vlahovic dovrebbero formare la coppia d'attacco. Resta da confermare tutto durante la riunione tecnica di domani, ma l'allenatore sembra aver ben definito il suo undici in vista della sfida al Genoa.