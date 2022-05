Viene sconfitta la Juventus nel finale grazie al rigore trasformato da Domenico Criscito. L'arbitro della gara Sozza, mentre al Var Abisso. Di seguito tutti gli episodi della gara:



94'- Si conclude la gara a Marassi



92' - Contatto tra Yeboah e De Sciglio, corretta la decisione dell'arbitro di assegnare il penalty



81'- Fallo di Gudmunsson sul neo entrato Akè che interviene sul giocatore nel tentativo di prendere il pallone. L'arbitro Sozza va al Var a rivedere l'azione ma nega il calcio di rigore alla Juve



46'- Al via la ripresa



45'- Si conclude il primo tempo della gara



43'- Ammonito Arthur per un intervento falloso ancora ai danni di Amiri



43'- Ammonito Melengoni per un fallo su De Sciglio



33' - Ammonito Daniele Rugani per un fallo tattico ancora su Amiri



29' - Ammonito Paulo Dybala per fallo tattico su Amiri, il numero 10 trattiene in maniera evidente il giocatore del Genoa per fermare l'azione



8'- Si lamenta la Juvenuts per una trattenuta al limite dell'area di Criscito ai danni di Cuadrado. L'arbitro non ha fischiato fallo in quanto è avvenuto tutto fuori dall'area di rigore



1'- Inizia la gara a Genova.