Genoa e Juventus danno inizio a quella che sarà la 15° giornata del campionato di Serie A, con i bianconeri che vanno a caccia di tre punti pesanti nel tentativo di effettuare nuovamente il sorpasso sull'Inter, in attesa di conoscere il risultato che maturerà al termine dei 90 minuti del big match dell'Olimpico contro la Lazio. A dirigere il match di Marassi c'è l'arbitro Massa, coadiuvato dai due assistenti Colarossi e Mokhtar. Come Quarto ufficiale è stato designato Colombo e al VAR ci sono Fabbri e Abbattista. Di seguito tutti gli episodi live da moviola.ARBITRO - MassaASSISTENTI - Colarossi-MokhtarQUARTO UFFICIALE - ColomboVAR - FabbriAVAR - Abbattista30- Vlahovic protesta per una trattenuta di De Winter che lo avrebbe sbilanciato al momento della conclusione, dal replay sembra che il bomber serbo scivoli in autonomia, non ci sono gli estremi per il penalty26'- Chiesa si presenta a tu per tu con il portiere del Genoa Martinez che lo travolge, l'arbitro non ha dubbi ed assegna il rigore che sembra essere limpido24'- Protesta il Genoa ancora per un presunto fallo di Cambiaso su Vasquez, tutto regolare per l'arbitro3'- Protesta il Genoa per un fallo su Messias al limite dell'area1' - Calcio di inizio.