Al Var toccherà a La Penna, assistente sarà Alassio. Sono quattro i diffidati bianconeri: si tratta diin caso di cartellino giallo salterebbero il derby contro il Torino di sabato 4 luglio all'Allianz Stadium. Ecco tutti gli episodi della gara di Marassi, analizzati in diretta su IlBianconero.com.70' Giallo per Cassata, intervento duro.58' Ammonito Sturaro per una gomitata.45+2' Ammonito anche Bonucci.33' - Ammonito Schone.7' - Ammonito Favilli: intervento duro e pericoloso su Bonucci1' - Partiti!