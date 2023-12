In GALLERY la moviola dei principali quotidiani sportivi.

Genoa-Juventus, una partita che come spesso è stato negli ultimi anni, si prospettava molto complicata per la squadra di Massimiliano Allegri. E infatti i bianconeri non sono andati oltre il pareggio per 1-1, nonostante il vantaggio iniziale su rigore firmato da Federico Chiesa. Un rigore solare, netto, come quello che l'arbitro e il Var avrebbero dovuto concedere dopo il fallo di mani di Bani nel secondo tempo, pochi minuti dopo il pareggio. Quello è stato il più grave errore del match ma non l'unico.Nel post partita, Allegri come da tradizione non ha fatto polemica, anzi, si è complimentato con l'arbitro Massa. Diversa invece la reazione dei tifosi bianconeri. Ma cosa dicono i giornali in merito all'arbitraggio e agli episodi contestati?