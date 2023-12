Genoa-Juve, Malinovskyi contro Yildiz: la ricostruzione

Le immagini del fallaccio disuhanno fatto il giro del web. Il primo a parlarne è Marelli su Dazn , i tifosi dellagli fanno eco, la cronaca non può che confermare:Da ieri sera, però, a diventare virale sui social è un frame che si posiziona, cronologicamente, appena dopo il fallo.(è la foto che vedete in copertina a questo articolo). Un’immagine brutta, incomprensibile, certamente, ma la lettura che ne è stata data dai tifosi non sembra essere perfettamente aderente alla realtà. L’accusa è che il gruppo squadra, in quel momento, avrebbe dovuto essere al fianco di Yildiz, fare quadrato, proteggere il talentino e allontanare il calciatore rossoblù.Come dicevamo,va a brutto muso controappenafischia il fallo, poco dopo l’intervento. In quel momento, laè in una fase di elastico, dopo essersi riversata all’attacco per cercare il gol vittoria, rischia di subire il contropiede e corre frettolosamente all’indietro per rinculare e, per quello, la zona del fallo rimane isolata. Dopo poco, però, arrivache spintona viamentre l’arbitro ha ancora il cartellino giallo alzato, qualche secondo ed arrivaa parlare con l’ucraino. Passa ancora poco tempo ed è il capitanoa presentarsi faccia a faccia conche nel frattempo stava ancora discutendo conche, da parte sua, gli spiegava dove era stato preso dopo essersi rialzato.In più, nel primo tempo, c’è un altro esempio che dimostra che il gruppo c’è e la protezione del compagno non è un aspetto secondario.sbaglia i tempi di un intervento e scalcia: giustamente è fallo.corre verso l’arbitro protestando platealmente:che dice al difensore, in maniera piuttosto plateale, di smetterla e difende le intenzioni – rudi ma oneste -, di Gatti.Per concludere, le osservazioni dei tifosi sono sicuramente corrette, in questo senso qualcosa di più si può fare. Ma come spesso accade, un frame non aiuta a comprendere il quadro generale.