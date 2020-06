Finisce 0-0 il primo tempo tra Genoa e Juventus, con Cristiano Ronaldo che ci ha provato da diverse posizioni trovando l'ex Mattia Perin sempre attento. All'intervallo, proprio il portiere gialloblù ha commentato così i primi 45': "Non è solo una sfida tra me e Ronaldo - ha detto a Sky Sport - giochiamo 11 contro 11. Noi stiamo dando tanto contro la squadra più forte del campionato e secondo me anche d'Europa, sapevamo che era difficile ma dobbiamo continuare a tenere duro. Avevamo bisogno di questo confronto per farci vedere a che punto siamo e tirare fuori il meglio di noi stessi. Se mi accontento dello 0-0? Il risultato non si può controllare, mi accontenterei della prestazione della squadra. Dobbiamo tenere questo atteggiamento fino alla fine".