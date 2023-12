Share





di Marco Amato, inviato a Genova

È tutto pronto a Marassi per Genoa-Juve, sfida importante per i bianconeri che non possono perdere terreno sull'Inter - impegnato domenica sul campo della Lazio - in ottica scudetto. È già "elettrica" l'atmosfera allo stadio Ferraris, dove a circa un'ora e mezza dal fischio d'inizio hanno già cominciato a comparire tanti tifosi della Vecchia Signora. Segnalate, a tal proposito, anche alcune scaramucce con i sostenitori del Grifone, con lanci di bottiglie nei pressi del parcheggio del settore ospiti. Per Massimiliano Allegri, come vi abbiamo già anticipato, anche una significativa novità di formazione.



Le ultime da Genova nel video a cura del nostro inviato Marco Amato. E nella gallery (in aggiornamento) foto e video del pre partita.