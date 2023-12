Sui social è già esplosa la rabbia dei tifosi bianconeri. Il braccio di Mattia Bani era evidentemente largo, in quel tocco al 54' nell'area di rigore per il Genoa, eppure il Var non è nemmeno intervenuto. La sensazione, come sottolineato in cronaca anche da Luca Marelli, è che almeno un check fosse opportuno perché quell'episodio poteva tranquillamente portare a un rigore per la Juve, che più volte in passato si è vista sanzionare con un penalty per episodi del tutto simili (inevitabile, per esempio, ripensare ai casi di Matthijs De Ligt...). E i tifosi della Vecchia Signora, ora, non ci stanno.Sfoglia la nostra gallery per vedere una carrellata di reazioni a caldo!