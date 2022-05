Questa sera Genoa e Juventus saranno pronte a darsi battaglia in quel di Marassi, in una gara in cui i padroni di casa sono costretti a fare i 3 punti se vogliono ancora continuare a sperare nella salvezza. In attesa di conoscere quali saranno le formazioni ufficiali delle due squadre, qualche istante fa sono stati diramati i nomi dei convocati di Blessin, il quale potrà contare sul rientro di Cambiaso ma allo stesso tempo, dovrà rinunciare all'ex di turno Sturaro.



Portieri: Semper, Sirigu, Vodisek.



Difensori: Bani, Cambiaso, Criscito, Frendrup, Galdames, Hefti, Masiello, Ostigard, Vasquez.



Centrocampisti: Amiri, Badelj, Ghiglione, Gudmundsson, Hernani, Melegoni, Portanova, Rovella.



Attaccanti: Destro, Ekuban, Yeboah